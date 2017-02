Lenín Moreno promueve defensa de pueblos indígenas de Ecuador

Avanzar en la búsqueda de la equidad y acceso a la educación, salud, empleo e ingresos es el propóstio del Acuerdo por un Ecuador Plurinacional e Intercultural que suscribieron este lunes el candidato presidencial por Alianza PAÍS (AP), Lenín Moreno, y los líderes de las nacionalidades, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios de la nación suramericana.

Las 14 organizaciones que firmaron el acuerdo y expresaron su apoyo al candidato de AP destacaron el camino recorrido en los últimos años, luego de que la nueva constitución reconoce al Ecuador como un país intercultural y plurinacional y consagra el derecho de los pueblos y nacionalidades.

Moreno plantea un amplio diálogo para la construcción conjunta de soluciones y ofrece garantizar la educación intercultural bilingüe, continuar con el cambio de la matriz productiva, preservar el hábitat y el buen vivir de las comunidades, y garantizar los derechos sociales y culturales.

Su herencia y sus luchas lograron que hoy tengamos un Ecuador intercultural y plurinacional. Con este acuerdo, nada para ustedes sin ustedes pic.twitter.com/G1zwITiJPS — Lenín Moreno (@Lenin) February 13, 2017

En cuanto a educación, el compromiso del candidato es articular las acciones de las escuelas del milenio, los infocentros, el servicio ecuatoriano de capacitación profesional (Secap) y de las empresas públicas, para brindar capacitación y empleo; y generar mayores oportunidades para que todos los jóvenes finalicen la formación en el sistema educativo, asegurar su acceso a la universidad y acceder becas para estudios universitarios en el país o en el exterior.

El exvicepresidente ecuatoriano ofrece ampliar la participación de las comunidades en la gestión de los asentamientos comunitarios, el hábitat, la vivienda, la gestión de tierras y territorios comunitarios; aumentar la red de centros de salud urbanos y rurales, articulando la medicina occidental y tradicional con un enfoque intersectorial e interinstitucional.

Las nacionalidades y pueblos, por su parte, se comprometen a “contribuir con responsabilidad en todo el proceso de desarrollo y transformación del país en un ambiente de paz y cordialidad con el gobierno nacional”.

“Moreno ha demostrado ser un líder innato que se preocupa por construir una nación más equitativa e inclusiva, no ahora sino desde su aparición en el ámbito político, por ello nuestro apoyo no es reciente. No cabe duda de que dará continuidad a importantes proyectos que desde hace diez años vienen favoreciendo a las grandes mayorías”, resaltó Segundo Caiza, presidente del Movimiento Indígena Tungurahua. con sede en Atocha (MITA).