Latinoamericanos van a Londres en busca de medallas mundiales

Desde este viernes deportistas de todo el mundo competirán por medallas en el Mundial de Atletismo de Londres, a efectuarse hasta el próximo domingo 13 de agosto. En la cita varios latinoamericanos, liderados por la colombiana Caterine Ibargüen, tienen aspiraciones de podio.

A sus 33 años y tras ganar bronce en el Mundial de Daegu 2011, oro en Moscú 2013 y Pekín 2015, junto a la plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y oro en los de Rio 2016, Ibargüen es considerada una de las mejores exponentes en salto triple.

"Pero la motivación de seguir ganando sigue intacta, trabajo fuertemente para eso. Este año me motiva el campeonato del mundo y el récord mundial", afirmó Ibargüen entrevistada por la agencia francesa AFP.

La mayor rival de Caterine Ibargüen en Londres 2017 será la venezolana Yulimar Rojas, 11 años más joven que la colombiana.

La venezolana, quien cumple 22 años en octubre, hizo el mejor registro de la temporada el pasado 2 de junio en la ciudad española de Andújar (14,96). Ibargüen tiene el segundo mejor registro del año (14,86), logrado el 21 de julio en la reunión de Mónaco.

Rojas, jugadora del FC Barcelona, ha mejorado exponencialmente sus marcas y ha cosechado más triunfos en los últimos meses, incluida la medalla de plata en Río 2016.

La Federación Venezolana de Atletismo (Feveatletismo) también confía que Eure Yánez y José Peña logren entrar en el podio de sus respectivas pruebas.

Otra figura de la región es la pertiguista cubana Yarisley Silva, quien buscará su tercera medalla en campeonatos mundiales.

"Vamos a luchar duro, venimos a revalidar el título, aunque si el mundial anterior estuvo difícil, este lo será más aún. Pero ella (Yarisley Silva) está preparada para llegar al podio", recalcó su entrenador, Alexander Navas, entrevistado por el el portal deportivo Jit.

Otras esperanzas de medalla para Cuba son las monarcas mundiales de hace dos años Denia Caballero, en lanzamiento del disco, y los saltadores de longitud Maykel Massó, campeón mundial sub 20, y Juan Echevarría.

La mexicana Guadalupe González, subcampeona olímpica y campeona del Mundial por equipos; la brasileña Erika de Sena, bronce de los Mundiales por equipos; y el doble medallista mundial puertorriqueño Javier Culson son otros de los atletas a seguir en la capital británica.

A partir de este viernes, Latinoamérica, que suma 96 medallas en los Mundiales, 34 de oro, 37 de plata y 25 de bronce, debe aparecer varias veces en los podios y llegar al centenar de preseas en la historia.

Bolt retirada

El Mundial de Londres será especial porque será el último evento en que participe Usain Bolt (Jamaica), uno de los atletas más grandes de todos los tiempos.

