Justicia española condena a cantante por mensajes en su twitter

El Tribunal Supremo ha condeno este jueves a César Augusto Montaña Lehmann, conocido como César Strawberry, líder de Def con Dos a 12 meses de prisión por los seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA, o sobre la muerte del ex militar y político Luis Carrero Blanco.

La Justicia española lo considero culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y le impone una pena de un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta.

El presidente de la Sala penal, Manuel Marchena, señaló que los tuits de del cantante "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano".

El caso de Strawberry llegó al Supremo después de que fuese absuelto por la Audiencia Nacional el pasado mes de julio. El tribunal entendió que el cantante usa tono provocador, irónico y sarcástico en las letras de sus canciones, "con un tono crítico con la realidad social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelven sus obras, respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural”.

"No defiendo el terrorismo, jamás en la vida lo he hecho, ni lo haré”, "He utilizado el humor, el sarcasmo, la ironía para tratar de desconcertar y hacer pensar más allá de los dogmas políticos y religiosos que se nos inculcan desde pequeño (…) contra el centro comercial cultural que nos quiere inculcar el sistema”, dijo César Montaña Lehman sobre sus comentarios en Twitter.

La defensa del cantante confía en que a pesar de ser hallado culpable no entre en prisión por haber sido condenado a una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales. Además, anuncian su intención de acudir al Tribunal Constitucional.

Las muestras de apoyo hacia el cantante y en rechazo hacia la decisión del Tribunal Supremo no se hicieron esperar.

Dejé claro, en plena vista oral de este procedimiento, que no me sentía ofendido. Lo vuelvo a hacer hoy. Mi solidaridad con @CesarStrawberry — Edu Madina (@EduMadina) 19 de enero de 2017

@RubenSanchezTW @060167jose @CesarStrawberry el chiste es que hayan jueces q aun defiendan el fascismo en pleno siglo xxl — poderosopodemos (@GalaicaPodemos) 19 de enero de 2017