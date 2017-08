Jorge Glas: Soy vicepresidente electo y terminaré mi mandato

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, cuyas funciones fueron retiradas, aseveró este jueves que fue electo por el pueblo mediante los votos y terminará su mandato.

"¡Yo soy vicepresidente de la República electo por el pueblo y terminaré mi mandato!", exclamó Glas al final de una rueda de prensa con motivo al retiro de su funciones por parte del mandatario Lenín Moreno mediante un decreto.

"Indistintamente de que me han retirado funciones oficiales, sigo siendo el vicepresidente de todos los ecuatorianos, seguiré trabajando por la erradicación total de la pobreza", aseguró Glas y agregó que "con o sin funciones seguiré trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma pasión".

Glas recordó que tanto él como el presidente Moreno fueron electos en los comicios de abril pasado, por el recalcó: "Yo me debo a mi pueblo. Él está consciente que nos eligieron a ambos".

Para el vicepresidente electo la acción de Moreno en su contra "es una clara retaliación política por actuar conforme a lo que me dicta mi consciencia", en referencia a sus críticas por los recientes pactos del mandatario ecuatoriano con los políticos de derecha Abdalá Bucaram Ortiz (que volvió el mes pasado al país tras 20 años de autoexilio) y su hijo Abdalá Bucaram Pulley.

El viernes pasado el presidente Moreno se dirigió a la nación y dio a conocer los datos de la deuda pública en Ecuador y aseguró que la situación financiera del país era "crítica", antes estas afirmaciones el exmandatario Rafael Correa y el vicepresidente Glas criticaron las declaraciones de Moreno en una carta pública, además fustigaron otras actuaciones del nuevo presidente que asumió el poder el 24 de mayo.

Moreno fue criticado por Correa y Glas por "repartir el país" como se hacía antes de la Revolución Ciudadana: "El caso más grave, aunque no el único, es el pacto con Bucaram, para que regrese al país y apoye al Gobierno, a cambio de la entrega de las empresas eléctricas. Esto es corrupción institucionalizada", criticó desde Bélgica, donde está residenciado. Aseveró que "a los Bucaram es claro que les han dado CNEL (Corporación Nacional de Electricidad)".

En un comunicado, Glas rechazó la supuesta entrega de cargos públicos a miembros del partido Fuerza Ecuador, de Abdalá Bucaram. “Yo no me puedo quedar callado, no puedo esperar más, aunque el presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno. Lo reconoció y me pidió que espere, que ya lo iba a resolver, que le dé tiempo. Ya no hay tiempo. La patria no puede perder tiempo”, aseveró en el documento.

Luego de emitir el comunicado, el vicepresidente fue despojado de sus funciones oficiales, aunque no destituido debido a que fue electo democráticamente.

En la rueda de prensa de este jueves, Glas informó que se le negó el uso del avión presidencial, por ello responsabilizó de su seguridad al presidente Moreno, a su secretario Eduardo Manga "y a las personas que por seguir órdenes me niegan el uso del transporte aéreo".

Pese a esta medida, el vicepresidente indicó: "Recorreré mi país en carro y seguiré trabajando".