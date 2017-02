Israel no permitirá la entrada del expresidente de Perú Toledo

Israel no permitirá la entrada a la nación del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, antes de que sus problemas judiciales no sean resueltos en la nación suramericana.



"El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú", declaró este domingo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Emanuel Najshón.



Vocero de #Israel dice a @ReutersLatam que no permitirá ingreso de profugo expresidente #Toledo "Hasta que solucione sus problemas en #Perú" — Jaime Herrera (@JaimeteleSUR) February 12, 2017

El Canal N de la televisión peruana informó que Toledo tenía previsto embarcarse en el vuelo 954 de la aerolínea estadounidense United Airlines, para partir de San Francisco (oeste de Estados Unidos) a Tel Aviv.

La posible llegada de Toledo, que no ha sido confirmada de forma oficial, es esperada este domingo en el aeropuerto Ben Gurión, sin embargo, el vuelo UA 954 tiene una hora de retraso.



"No sé si está o no en el avión, pero a los efectos es irrelevante", dijo Najshón e insistió que de confirmarse su presencia "no se le permitirá la entrada".

Un juez peruano dictó una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente de esa nación y su posterior encarcelamiento preliminar por 18 meses por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

El diario La República reveló que los pagos supuestamente empezaron en 2005, cuando se acercaba al fin de su Gobierno y continuaron hasta mediados de 2008, en plena gestión de su sucesor, Alan García (2006-2011).