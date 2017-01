Investigarán al FBI por acciones preelectorales en EE.UU.

El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Horowitz, anunció que abrirá una investigación sobre la actuación del Buró Federal de Investigaciones (FBI por su sigla en inglés) y de su propio departamento, antes de las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre.

En primer lugar, Horowitz examinará si las políticas y procedimientos del FBI fueron o no coherentes entre sí, después de que el 5 de julio pasado su director, James Comey, dijera públicamente que, según las investigaciones de su agencia, no debían presentarse cargos contra la ex candidata presidencial Hillary Clinton.

La demócrata fue investigada por el uso de su correo electrónico cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos.

El 28 de octubre pasado, a solo 10 días de las elecciones presidenciales, Comey hizo pública una misiva enviada a los presidentes de varios comités del Congreso estadounidense, en la que sugería que había encontrado nuevas pruebas que podrían poner en entredicho la actuación de Clinton.

La oficina de Horowitz investigará especialmente de qué manera el FBI pudo incurrir en mala praxis al hacer pública dicha información a tan pocos días de la cita electoral, así como el mero hecho de haberla revelado.

El Inspector General, un cargo independiente que puede recomendar investigaciones judiciales, apuntó que algunos miembros del Congreso lo exhortaron a investigar para aclarar si el Departamento de Justicia y el FBI actuaron con intenciones políticas.

Comey aplaudió la decisión del inspector general y abogó por una "evaluación" profunda y transparente, refiere el diario español El País.