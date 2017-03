Indígenas argentinos piden al Gobierno no ser desalojados de sus tierras

Indígenas de la provincia de Salta en Argentina acampan desde la semana pasada en el centro de Buenos Aires a la espera de respuestas del Gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri para no ser desalojados de las tierras donde viven desde hace 45 años.

"No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada, nosotros vivimos del campo, pensábamos que éramos los dueños de las tierras, ahora están apareciendo personas que dicen que son los dueños", dijo Gabriel Espinoza, uno de los indígenas acampados, quien a su vez aseguró que nunca se hicieron relevos demográficos y es por eso que temen que el Gobierno les entregue las parcelas a ellos.

Los pueblos originarios del departamento de San Martín, ciudad salteña de Tartagal que limita con Bolivia, además solicitan una prórroga legislativa que les dé tiempo para obtener los títulos de propiedad y aseguran que no se moverán hasta obtener respuestas del Gobierno de Macri.

El Ministerio del Interior argentino aseguró que la provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) son los que deben intervenir en este caso, pese a que según la única competencia del Gobierno Nacional es la construcción de obras de infraestructura de luz, agua y cloacas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta precisó que deberán esperar hasta noviembre, mes en el que se vence la prórroga.

