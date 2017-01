Incendios en Chile aumentan crisis antigubernamental

Según un estudio realizado por la encuestadora Cadem 75 por ciento de los encuestados reprobó la actuación del Gobierno frente a los incendios, situación que dejó en evidencia un bajo nivel de apoyo para la presidenta Michelle Bachelet, quien cuenta solo con un 18 por ciento, relató este lunes, el periódico web La Tercera.

"Este no es el momento de distraerse comentando encuestas u opiniones de una u otra persona", expresó la mandataria chilena a Cadem como una manera de evitar continuar con el tema.

Bachelet prefirió hablar de la necesidad de identificar a las personas que provocaron algunos de los incendios forestales que afectan la zona centro y sur del país, pues la catástrofe es la prioridad del Gobierno chileno.

"Investigar, perseguir y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables de estos hechos repudiables es una tarea prioritaria en estos momentos", subrayó la mandataria.

"El Gobierno no puede ni debe distraer su atención en este minuto al análisis de las encuestas. Eso no significa que no las consideremos y que una vez pasada esta emergencia podamos tener en consideración todos aquellos aspectos que sean necesarios para las autocríticas", señaló la portavoz de la presidencia, Paula Narváez.

Sin embargo, el partido de centroizquierda e izquierda Nueva Mayoría mostró su preocupación por la encuesta, y asumieron las equivocaciones por parte del Gobierno.

Por su parte, el presidente del partido Radical, Ernesto Velasco, refirió que "no es el momento de evaluar encuestas, sino de apagar incendios y reconstruir".

A lo que añadió "luego vendrá el momento de buscar responsabilidades. Aún estamos a tiempo de que el Gobierno sea más productivo en informar acerca de las soluciones y la coordinación que está haciendo".