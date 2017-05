Inauguran en Ecuador museo Presidencial de Carondelet

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inauguró este lunes el museo del Palacio Carondelet (sede de Gobierno) donde se exponen los regalos que recibió durante sus diez años de gestión.

Con una extensión de 400 metros y un total de 11 áreas, el museo exhibe más de 11.000 obsequios valorados en unos 2,5 millones de dólares.

Foto: El Telégrafo

El pañuelo de una de las Madres de Mayo, la reproducción del diario del Che Guevara, la banda presidencial o esculturas de artistas internacionales forman parte de la muestra.

Asimismo, hay regalos provenientes desde Catar (oeste de Asia) con incrustaciones de diamantes, oro y plata. El 60 por ciento de los obsequios son libros y discos compactos y ya se entregaron al Instituto de Altos Estudios Nacionales y a la Universidad de las Artes.

Foto: EFE

Algunos regalos fueron subastados y se recaudaron más de 690.000 dólares destinados a obras sociales.

"Yo me podía llevar estos obsequios a mi casa, y hubiera resuelto la parte económica de mi vida no solo hasta el final de mi vida sino para futuras generaciones (...) pero eso hubiera sido un robo, no hubiera sido ético", apuntó el mandatario.