Imputan a jefe de la inteligencia argentina por caso Odebrecht

El fiscal argentino Federico Delgado imputó este martes al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por presuntamente recibir transferencias de dinero del financista brasileño Leonardo Meirelles, implicado en los sobornos de parte de Odebrecht en países de América Latina para la obtención de contratos de obra pública.

“El juez debe iniciar la investigación a fin de chequear los hechos narrados”, indicó el fiscal en su dictamen este martes en referencia a una nota publicada por el diario La Nación el pasado 11 de enero, en la cual se señala a Arribas de recibir una transferencia por 600 mil dólares en una cuenta en Suiza de parte de Meirelles.

El dinero habría sido transferido mediante cinco giros en septiembre de 2013 a Arribas, desde una cuenta bancaria en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, operada por Meirelles y perteneciente a la sociedad RFY Import & Export Limited, calificada por la justicia brasileña como una “empresa de fachada” destinada al pago de sobornos, lavado de activos y evasión.

El pago presuntamente se concretó a los pocos días de que Odebrecht obtuviera el contrato para una gigantesca obra en una de las principales líneas de ferrocarriles de Buenos Aires.

El fiscal pidió abrir una investigación contra Arribas y realizar una batería de medidas de prueba. A su vez solicitó a la Oficina Anticorrupción la declaración jurada de Arribas y pidió tomar declaración a Meirelles y citar como testigo al periodista que publicó la investigación en el diario La Nación.

El jefe de inteligencia argentino publicó un comunicado en el que reconoció que recibió dinero de parte de Meirelles, pero en concepto de una operación inmobiliaria.

Por su parte, el presidente argentino Mauricio Macri respaldó al jefe de inteligencia en una conferencia de prensa realizada la semana pasada, en la cual señaló que fue una coincidencia que la persona que realizó la transferencia a Gustavo Arribas resultara la misma que operaba como cambista de Odebrecht.

El mandatario anunció que Arribas presentaría documentos que prueban su inocencia el lunes 23 de enero, sin embargo hasta el momento no han sido difundidos.

"No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht, ese link todavía yo no lo entendí y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meirelles y con el soterramiento del (tren) Sarmiento, obra que entre septiembre y el siguiente año estuvo parada, o sea, no hubo tal reactivación de la obra", expresó Macri.

La obra ferroviaria fue concedida a la organización Odebrecht por el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015). Arribas en ese momento residía en Brasil y se dedicaba a la transferencia de jugadores de fútbol y de esa manera se hizo amigo del mandatario argentino, cuando éste presidía el club Boca Juniors.

El diario La Nación destacó que la obra contaba también con la participación de la empresa argentina Iecsa, propiedad de un primo del presidente Macri.