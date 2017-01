Iglesia Católica critica nueva ley penal juvenil de Argentina

La nueva ley penal juvenil convierte a los jóvenes en casi enemigos sociales y no garantiza la protección integral de derechos de la niñez, apuntó la Iglesia.

La Conferencia Episcopal Argentina rechazó este viernes la propuesta del Gobierno de Mauricio Macri de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

"No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi 'enemigos sociales'", dice el comunicado.

"La intención del Poder Ejecutivo de la Nación de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones 'Ni un pibe menos por la droga'", dice el comunicado, titulado "Consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad".

¿Cómo solucionar los delitos cometidos por menores? Solución argentina: bajar la edad de imputabilidad. Si seguimos así a los 8 vas en cana. — Jerónimo (@jevasquez_h) 4 de enero de 2017

La Conferencia Episcopal Argentina considera que la medida es una "respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática", que solo está dirigida a bajar la edad de imputabilidad y establecer penas más duras, pero no garantiza la "protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)".

El 4 de enero, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) de Argentina también rechazó las intenciones del Gobierno de Mauricio Macri de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

"La normativa a nivel nacional es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han señalado la necesidad de derogar la normativa nacional y sancionar una ley acorde a los estándares internacionales", indica el texto.

Se requiere aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de #imputabilidad. #12millones https://t.co/QEdb5WiVYn — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) 4 de enero de 2017

Recientemente, el subsecretario de Política Criminal de Aregntina, Martín Casares, admitió que no existen suficientes estadísticas que fundamenten la propuesta de ley penal para reducir la edad mínima de imputabilidad.

"No tenemos estadísticas tan detalladas pero sí algunos números que nos hacen de alarma", afirmó Casares quien alertó que el objetivo no debe ser sancionar sino aplicar medidas que integran a los adolecentes a la sociedad y que no cometan actos delictivos.