Honduras y Ecuador se despiden del Mundial Sub-20 de fútbol

Las selecciones de Ecuador y Honduras quedaron fuera del Campeonato Mundial de Fútbol, categoría sub-20, que culminó la fase de grupo este domingo en Corea del Sur.

La victoria de 2-0 de Honduras sobre Vietnam, con anotaciones de Sendel Cruz y Jorge Álvarez, sirvió para la no tan dura despedida. Lo mismo ocurrió a la selección asiática, que con ese resultado quedó fuera de la competencia deportiva.

Ecuador, por su parte, se fue sin goles ante Senegal en la última jornada del grupo F. La selección suramericana buscó con ganas la victoria que le mantuviera con vida en el torneo, y a los seis minutos Joao Rojas pudo encarrilar el triunfo cuando se quedó solo ante el portero, pero Mouhamed Mbaye se las arregló para desbaratar la acción.

Con empate a cero, Ecuador se despidió de la competición y Senegal, como segundo del grupo F se enfrentará a México en los octavos de final el 1° de junio en Incheon.

Francia, que ganó 2-0 a Nueva Zelanda se clasifica como primera del grupo E, mientras que los neozelandeses lo hacen como segundos. En el grupo F, Estados Unidos y Arabia Saudí empataron 1-1 en la última jornada, lo que les permite a los estadounidenses encabezar el grupo. Senegal se incluyó en octavos como segunda.

Los 16 equipos que pasan a la segunda fase del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 ya están definidos luego de que este domingo se realizaran los últimos partidos de la fase de grupos.

Los cruces están pactados para el 30, 31 de mayo y el 1° de junio. El debut de la fase estará a cargo de Venezuela, mejor equipo de la primera etapa y Japón, en el Estadio Mundialista de la ciudad de Daejeon, Corea del Sur.

Partidos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 de Fútbol

30 de mayo

Venezuela vs. Japón

Corea del Sur vs. Portugal

31 de mayo

Uruguay vs Arabia Saudita

Inglaterra vs. Costa Rica

Zambia vs. Alemania

1 de junio

México vs. Senegal

Francia vs. Italia

Estados Unidos vs. Nueva Zelandia