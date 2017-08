Hollywood continúa excluyendo a mujeres, hispanos y minorías

Las mujeres siguen siendo las más excluidas. En 47 películas no hubo ninguna mujer negra y en 72 no participaron hispanas.

Los largometrajes de Hollywood siguen excluyendo a las mujeres, a los hispanos, a las minorías, las personas LGBTI y a quienes presentan alguna discapacidad, reveló un nuevo reporte de la Iniciativa de Medios, Diversidad y Cambio Social de la Facultad Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California (USC).

Los más perjudicados suelen ser los hispanos, las mujeres y los personajes con discapacidad. De acuerdo al reporte, la exclusión sigue siendo la norma en Hollywood.

Desde 2007, la USC analizó la composición demográfica de cada personaje con nombre y diálogo en una muestra de las 100 películas más taquilleras en Estados Unidos, así como los empleos detrás de los productores, directores y compositores de esos filmes.

“Cada año tenemos la esperanza de que de hecho veremos un cambio (...) Por desgracia, esa esperanza no se ha materializado del todo”, dijo la profesora Stacy L. Smith a The Associated Press.

Tanto en los papeles protagónicos como en los diálogos las mujeres siguen en desventaja. De los 4.583 personajes con diálogo analizados de las 100 películas más taquilleras de 2016, el 31,4 por ciento fueron féminas, cifra que se mantiene desde 2007.

Respecto a la etnia, los blancos siguen dominando la escena y los hispanos son los que menos aparecen en los largometrajes. De los personajes con diálogo estudiados, 70,8 por ciento fue blanco, 13,6 por ciento negro, 5,7 por ciento asiático, 3,1 por ciento hispano y menos del 1 por ciento nativo estadounidense alasqueño o hawaiano.

Respecto al tema de invisibilidad por película, el 25 por ciento de las 100 películas no tuvo ni un solo personaje afrodescendiente con diálogo, 54 cintas no incluyeron personajes hispanos y 44 no tuvieron personajes asiáticos.

“Ya no podemos hablar tan solo de mujeres en el cine. Lo que nuestros datos muestran este año con más fuerza que cualquier otro año, es la auténtica epidemia de invisibilidad interseccional en el cine”, dijo Smith.