Hebe de Bonafini: Seguiremos señalando a Macri como el enemigo

"Luchar por la libertad, luchar por la vida, luchar por los hijos tiene un precio y el precio es este, que el Poder Judicial, no la justicia, me procese", aseveró la titular de Madres de Plaza de Mayo.

"Las madres tenemos las cosas muy claras, sabemos bien dónde está el enemigo y lo señalamos", dijo la titular de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en referencia al Gobierno de Mauricio Macri, como respuesta al procesamiento judicial en su contra.

Bonafini aseveró que la acusación de haber sido "partícipe necesaria" de defraudación de fondos públicos en el plan de construcción de viviendas Sueños Compartidos, es el precio a pagar por luchar por la libertad y por señalar a Macri como enemigo.

"Yo quiero que ustedes se fijen en cómo creció el patrimonio de todos los que estamos en este proceso y que se fijen de mi patrimonio, que vivo siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta y saben que tengo la consciencia muy tranquila, que revisen lo que quieran", destacó Bonafini sobre la acusación contra ella.

"Este es el precio que tenemos que pagar por decir lo que decimos y por hacer lo que hacemos, por haber dicho que Macri era nuestro enemigo cuando nadie todavía ni lo pensaba, por habernos quedado en la plaza del 9 al 10 de diciembre, para que Macri no pide esa plaza que es del pueblo, por decirle que era el enemigo a él y a su gobierno, por denunciar que ellos son partícipes de la dictadura, con sus empresas", resaltó la activista.

Reiteró que las Madres de Plaza de Mayo seguirán "denunciando a quienes en este Gobierno son los más sádicos, los más ladrones, y lo peor que nunca nos pudimos imaginar".

Bonafini recordó que el Poder Judicial no es la justicia para los pueblos. "Sabemos el precio que tiene la libertad y sabemos que el Poder Judicial, sobre todo el que tenemos ahora y el de la dictadura, no son la justicia".

"Con este gobierno (el de Macri) tenemos claro, muy claro, que ni el Poder Judicial ni el de los Parlamentos se solucionan los problemas de los pueblos, los problemas de los pueblos se solucionan en las calles, en las plazas, en los lugares públicos donde nos animamos a decir lo que sentimos", enfatizó la activista por los derechos humanos.

"Vamos a seguir denunciando y vamos a seguir defendiendo a los que no tienen, a los más pobres, a los niños, a los comedores, porque luchar por la libertad, luchar por la vida, luchar por los hijos tiene un precio y el precio es este, que el Poder Judicial, no la justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este Poder y por este Gobierno. Gracias Macri por darme este honor de ser procesada", recalcó Bonafini.

La activista de los derechos humanos recordó que las Madres de Plaza de Mayo siempre han sido perseguidas y agredidas "tratándonos de madres terroristas, pintándonos las casas y cada vez que nos animábamos a decir algo más fuerte íbamos presas", pero nunca dejaron de pelear y de luchar.

"Cuando una vez me animé a decir que Eduardo Duhalde (expresidente de Argentina 2002–2003) alentaba la droga y la prostitución, vinieron a mi casa y torturaron a mi hija hasta casi matarla, la dejaron tirada casi muerta, nunca encontramos a los responsables, todos eran cubiertos unos por los otros. Nos vaciaron las casas, robándonos todo unas cuantas veces", rememoró.