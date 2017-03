Gustavo Dudamel protagonizará documental sobre El Sistema

El director de orquestas venezolano Gustavo Dudamel será el protagonista de un nuevo documental. El proyecto del cineasta Ted Braun seguirá al músico en sus interacciones con El Sistema y con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

El documental aún no tiene título, pero explorará la historia de Dudamel y sus inicios en El Sistema, el exitoso programa de educación musical venezolano.

Braun considera que “Gustavo Dudamel es el director de orquesta más talentoso de su generación y la figura más popular y brillante en la música clásica desde Leonard Bernstein”.

Dudamel se estableció en el mundo de la música desde muy jóven. Debutó como director con la Filarmónica de Los Angeles en 2005. Ahora como director de la Orquesta Simón Bolívar reflexionó: “Para mi ya no es una pregunta de ¿cómo?; la pregunta ahora es ¿por qué?”.

Braun dijo que espera examinar “el lugar del arte en una época de crisis política” en referencia al trasfrondo político y económico de Venezuela.

El director estadounidense es responsable de los documentales Darfur Now (2007) y Betting on zero (2016). Lo acompañarán en el proyecto el productor de Forrest Gump Steve Tisch, Dean Schramm y Howard Bragman.

