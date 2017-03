"Guatemala NO es un hogar seguro", protesta por las 33 menores fallecidas

Los movimientos Proyecto 44 y Usac es pueblo protestaron frente a la Casa Presidencial de Guatemala por la muerte de 33 menores de edad en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un centro de protección temporal.

Los manifestantes colgaron un cartel con el lema “Guatemala NO es un hogar seguro” y dejaron muñecas quemadas sobre pilas de carbón frente a la Casa Presidencial. El fallecimiento de las menores, de entre 13 y 16 años, causó indignación nacional e internacional, incluso la tragedia fue lamentada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las menores fallecieron entre este miércoles y jueves en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, a causa de las quemaduras. La tragedia habría sido provocada por el incendio de colchonetas por los propios internos del centro de acogida.

Los padres de los menores explicaron que sus hijos estaban en el Hogar Seguro porque fueron encontrados tras una Alerta Alba-Keneth, un sistema para la localización y resguardo inmediato de niños y niñas desaparecidos.

También hay menores que llegaron al Hogar Seguro porque quedaron huérfanos o sufrían de violencia intrafamiliar. Su estadía, que debía tener una duración de al menos 30 días, era prolongada hasta los cinco meses.

La investigación del hecho inició este miércoles y en dos días se deberá procesar la evidencia en el Hogar Seguro, informó el Ministerio Público.

Maltratos y falta de alimentos

El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción también reveló numerosos incidentes trágicos que sucedían en la casa de acogida, donde los menores no contaban con suficientes alimentos, sufrían abusos y malos cuidados.

Parientes de las víctimas hablaron de casos de niños maltratados verbal y físicamente, tanto por el personal que opera en la institución como por menores residentes.

"Me contó que le dan panes con moho y no se los quiere comer. Me he dado cuenta de que cuando les traen comida, muchos niños se atragantan, como que si no hubieran comido en días", afirmó Raquel López, una de las madres de los niños. Asimismo, fueron revelados incidentes que involucran consumo de drogas y abusos sexuales en el hogar.