Gobierno de Etiopía pone fin al estado de excepción

Luego de 10 meses de una medida de excepción en Etiopía, este viernes durante una sesión ordinaria el Parlamento aprobó levantar el estado de emergencia, por considerar que la seguridad del país se encuentra restablecida de las violentas protestas contra la administración de Hailemariam Dessalegn.

Asimismo, la sala plena nombró tres nuevos ministros del país, entre ellos el encargado de Asuntos de Desarrollo Federales y Pastorales, Kebede Chane; en la cartera de Educación quedó LTilaye Gete; y Moges Balcha fue designado como director de la Autoridad Aduanera y Fiscal de Etiopía.

El estado de excepción fue anunciado en octubre de 2016, por las protestas que se ejecutaron en octubre de 2015 en las regiones de Amhara y Oromia, donde murieron más de 670 personas, indicó la Comisión de Derechos Humanos.

Esta medida se fijó para seis meses, luego se extendió a cuatro meses más generando más, tiempo en el que 11.600 personas quedaron detenidas.

