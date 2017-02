Gobierno británico rechaza petición contra visita de Trump

El Gobierno británico reiteró este martes que el presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, debe ser recibido con merecida cortesía cuando realice su visita oficial al Reino Unido, pese a la controversia que esta ha generado.

A través de un comunicado divulgado por el Misterio británico de Exteriores el Gobierno de ese país aceptó las fuertes críticas que la visita genera en la población, pero no manifestó no compartir la solicitud firmada por 1.8 millones de personas que piden que el presidente estadounidense no ingrese a Reino Unido ni sea recibido por la reina Isabel II.

El Parlamento británico expresó que el próximo 20 de febrero tiene pensado debatir las 100 mil firmas que exige el reglamento para que los diputados las analicen.

El pasado 27 de enero la primera ministra británica, Theresa May, invitó al presidente Donald Trump al Reino Unido como una manera de domostrar la confianza que su Gobierno tiene en los acuerdos comerciales con EE.UU en torno al brexit.

El Ministerio de Exteriores resaltó que la invitación hecha por May fue aceptada por Trump y que "refleja la importancia de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. En este momento, las fechas definitivas aún tienen que ser acordadas para la visita de Estado".

Por su parte, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, manifestó estar en desacuerdo con la visita de Trump al histórico Westminster Hall para conversar con los diputados del Parlamento de Inglaterra.

