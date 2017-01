Gobierno argentino insiste en bajar la edad de imputabilidad

El subsecretario de Política Criminal de Aregntina, Martín Casares, admitió que no existen suficientes estadísticas que fundamenten la propuesta de ley penal para reducir de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.

"No tenemos estadísticas tan detalladas pero sí algunos números que nos hacen de alarma", afirmó Casares quien alertó que el objetivo no debe ser sancionar sino aplicar medidas que integran a los adolecentes a la sociedad y que no cometan actos delictivos.

>> Unicef rechaza que Gobierno argentino baje la edad de imputabilidad

El subsecretario reconoció, además, que aún no existe una meta definida desde el Gobierno de Mauricio Macri que justifique la reducción de la edad de imputabilidad penal.

"Buscamos modificar todo el paradigma y sistema de responsabilidad penal juvenil que viene de 1980, de un decreto ley de la dictadura, que hoy es obsoleto y no respeta los estándares internacionales. Son un montón de cosas, la edad de imputabilidad es tan solo un eje de la discusión que debemos dar", aclaró Martín Casares.

Ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano. | Foto: El Cronista

Por su parte el ministro de Justicia Germán Garavano afirmó que la "evidencia por muestreo indica que a partir de los 15 años hay una fuerte incidencia al delito en los jóvenes".

Garavano es defensor de la propuesta del Gobierno de Cambiemos, que toma como argumento que la actual legislación es un decreto ley de la dictadura que lleva la firma de Jorge Rafael Videla, que cuando se impuso en 1980 estableció la edad de imputabilidad en 14 años, justo como lo propone el gobierno de Mauricio Macri.

>> Macri quiere penar a los chicos

Luego del brutal asesinato de Brian Aguinaco, el niño de 14 años que fue baleado por motochorros cerca de su casa, el Gobierno impulsará con más fuerza el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores que delinquen.

La Casa Rosada planea convocar una comisión de expertos para que elabore un anteproyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil, que será enviado al Congreso después de las elecciones legislativas.