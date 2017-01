Fallece Eugene Cernan, el último hombre que caminó en la Luna

La agencia espacial estadounidense (NASA) informó este 16 de enero el fallecimiento del capitán retirado Eugene Cernan, el comandante de la misión Apolo 17, la última misión del programa Apolo.

El 17 de diciembre de 1972 se convirtió en el décimo primer hombre en caminar sobre la superficie de la Luna, donde dejó impresas las iniciales de su hija.

Cernan fue uno de la docena de personas en caminar sobre la Luna pero al final de la misión fue el último en abordar el módulo lunar, ganándose así el título del "último hombre en la Luna".

Nació en Chicago en 1934, fue un experimentado piloto, ingeniero eléctrico, máster en ingeniería aeronáutica y capitán de la armada. Ingresó como parte del tercer grupo de astronautas de la NASA en 1963. Su carrera incluyó hazañas como pilotear el Gemini IX, la misión Apolo 10 y comandar la misión Apolo 17.

Esta última misión fue su segunda visita al objeto celeste pues durante la misión Apolo 10 sobrevoló a 13 kilómetros de la superficie lunar. Al retirarse en 1976 acumulaba 566 horas y 15 minutos en el espacio y 73 horas en la superficie de la Luna.

Su historia está recogida en un documental titulado con su sobrenombre "The last man on the moon" publicado en 2014. Su muerte reduce a seis la cantidad de personas que han caminado sobre la Luna que aún se encuentran con vida.