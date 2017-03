Facebook incluye opción "no me gusta" en Facebook Messenger

Facebook añadirá la posibilidad de responder con emojis los mensajes en chats grupales de Facebook Messenger, igualmente la compañía añadió la mano con el pulgar hacia abajo, que simboliza el "No me gusta".

"Siempre estamos probando maneras de hacer Messenger más divertido y atractivo. Esta es una pequeña prueba mediante la que permitimos a las personas compartir con el emoji que mejor representa sus sentimientos por mensajes", explicó Facebook al portal tecnológico TechCrunch.

Fuente: Techcrunch

Los mensajes de Facebook estarán acompañados por un signo de emoticón que desplegará siete reacciones distintas: "me gusta", "me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece", "me enfada" y "no me gusta" (dislike).

La nueva funcionalidad, aún en prueba, es una forma de facilitar las respuestas rápidas en los chats grupales, explicó Facebook. La mano con el pulgar hacia arriba y la mano con el pulgar hacia abajo significan tanto "me gusta", "no me gusta" y "sí" y "no".