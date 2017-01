FARC-EP lamentan exclusión de Simón Trinidad en indultos de Obama

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) lamentaron que Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, no fuera parte de la lista de indultos otorgados por el exmandatario Barack Obama, poco antes de dejar el cargo.

"Ayer (jueves) conocimos la noticia de que no habías sido incluido en la lista de los reos indultados por Barack Obama. Abrigábamos la esperanza de que en el último momento de su mandato, el Presidente estadounidense mostrara un gesto de benevolencia para contigo y las FARC-EP, que tantas pruebas hemos dado de nuestra vocación por la paz", dice el texto dirigido a Simón Trinidad.

La carta expresa la decepción de las FARC-EP por la exclusión de Trinidad de la lista de presos indultados, pero confiesa su alegría por los indultos concedidos al independentistas puertorriqueño Oscar López Rivera y la exanalista estadounidense, que filtró documentos secretos a WikiLeaks, Chelsea Manning. "Nunca nos parecieron delictuosas, sino más bien persecuciones nacidas de la soberbia del poder. Nos alegramos por ellos, y por la misma razón sentimos como una afrenta directa tu exclusión. También merecías el indulto, negarlo demuestra una animadversión especial", manifiesta el texto.

"Sabes que desde la primera reunión para aprobar la Agenda de La Habana, la dirección de las FARC-EP incluyó tu nombre en la lista de voceros plenipotenciarios en la Mesa de Conversaciones", explica la carta a Trinidad la lucha para obtener el reconocimiento de su condición "como perseguido político injustamente extraditado".

"En cada oportunidad expusimos nuestro abierto interés por tu libertad", afirman en el texto al señalar que a la mesa de diálogo en La Habana, Cuba, con la designación de un enviado especial, Bernie Aronson.

"Personalidades de todo el mundo, respetables organizaciones y entidades y un sin número de personas con mayor o menor influencia y relaciones estuvieron moviéndose a solicitud nuestra tras tu más que merecida libertad. Al parecer tanto esfuerzo resultó inútil", lamenta el grupo insurgente en la carta y explican que el Gobierno de Juan Manuel Santos nunca consideró abogar por la libertad de Trinidad.

"De no haber encontrado de por medio nuestra dignidad y el amplísimo movimiento por la paz generado en el país, lo acordado hubiera sido otra cosa muy distinta, su pretensión de imponer el Desarme, la Desmovilización y la Reincorporación a cambio de nada. Las cosas no se les dieron porque el país no es el mismo de 1964, menos el de la era Uribe. Contigo en cambio cobran todo cuanto no pudieron hacer por rendirnos", dice el texto.

Las FARC-EP explican que Simón Trinidad fue "el chivo expiatorio de las enfermizas mentes de George Bush y Álvaro Uribe", pero Obama y Santos, "supuestos adversarios de aquellos", no hicieron nada para deshacer sus maquinaciones.

El grupo insurgente expresó su solidaridad, cariño y admiración con Trinidad. "Recibe el abrazo de tus camaradas de las FARC-EP, te queremos mucho, Simón Dignidad. Pase lo que pase, sabemos que somos más libres y humanos que ellos", finaliza el texto.