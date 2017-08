FARC-EP entrega listado de sus bienes a la ONU

El alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, informó este lunes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), entregaron el primer listado de sus bienes a la Organización de las Naciones Unidas, que forman parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

“Naciones Unidas anunció que recibió este fin de semana ese listado de bienes. Hoy lo anunciarán públicamente, el informe final de las zonas veredales será el 15 de agosto y hasta esa fecha se conocerá el inventario final”, indicó.

Sabía que los bienes y activos de las Farc serán para reparar a las víctimas.

Al mismo tiempo, calificó el gesto “como una gran noticia para el país”, y advirtió que las FARC-EP se comprometieron a entregar todos los bienes so pena de que los que no aparezcan relacionados en el lista y sean identificados por las autoridades podrán ser incautados por la Fiscalía General, lo que provocará una investigación en la justicia ordinaria que no quedará cobijada a los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz.

“Con esos bienes se repararán a las víctimas y se abrirá la posibilidad de contribuir a la reincorporación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil”, agregó.