Exhortan a Fiscalía venezolana a mantener la institucionalidad

El exfiscal y actual embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, exhortó este miércoles a la directiva del Ministerio Público (MP) a enfocar su actuación en preservar la institucionalidad en ese país, sin incurrir en el campo político.

"Necesitamos instituciones sólidas, solventes, y la única forma de encontrar una salida democrática a esta crisis es asumiendo nuestras responsabilidades. Les pido que reflexionen y asuman una responsabilidad para contribuir a conducir al país hacia la paz", expresó Rodríguez en una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez hizo referencia a las declaraciones ofrecidas este miércoles por la fiscal Luisa Ortega Díaz, a las que calificó como fuera del rol que debe asumir y que se constituye una actuación política alejada del deber y las funciones de una fiscal general.

"Todo este conjunto de cosas le hacen ver al país que la institución en la cual hay que creer, que puede orientar e, incluso, jugar un papel determinante entre la violencia y la paz, está sesgada. Y si esto es así, (quienes la dirigen) deben asumir su posición con franqueza", aseveró Rodríguez.

Asimismo, expresó su preocupación por el señalamiento de Ortega Díaz, quien en rueda de prensa reveló resultados de las investigaciones del MP en torno a la causa de muerte de Juan Pernalete, joven asesinado en Altamira al este de Caracas el pasado abril, que contradicen los resultados de la experticia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

"Hay investigaciones del Cicpc e investigaciones de la Fiscalía. Las investigaciones de la Fiscalía no son la palabra de dios. Me preocupa mucho cuando hoy (Luisa Ortega) pretendió atribuirle, con una sola experticia (la de la Fiscalía) la responsabilidad de un crimen a la Guardia Nacional Bolivariana. Yo no digo que no pueda ser verdad, pudiera ser o no ser cierto, pero la función del fiscal general no es esa, esa es la función del fiscal que llevó la investigación. Esa investigación se lleva e imputa en un tribunal, y el tribunal abre un procedimiento para determinar si se puede calificar el hecho. La Fiscalía solo precalifica el hecho, la calificación le corresponde al tribunal", agregó.