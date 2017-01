Estudiantes brasileños denuncian falta de recursos

Cientos de estudiantes y profesores universitarios, protestaron el jueves en las puertas de la sede del Gobierno de Río de Janeiro, en el sureste de Brasil, denunciando la creciente falta de recursos que existe en la Universidad Federal de la localidad.

La alarma se activó ante la posibilidad de que dicha carencia conlleve a una posterior privatización de este centro universitario.

En este orden de ideas, los manifestantes recordaron que, desde el año pasado, la universidad enfrenta problemas de retraso de asignación de insumos por parte del Gobierno federal, lo que afecta las actividades académicas.

Son 23 mil estudiantes quienes no tienen clases desde marzo del año pasado, porque no se les ha pagado a los profesores, contratistas y personal universitario.Se tenía previsto iniciar clases el pasado 17 de enero, pero no fue posible por la escasez de recursos en el establecimiento.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el ajuste fiscal promovido por el presidente Michel Temer el pasado octubre. La polémica reforma limitará los gastos públicos, sobre todo en sectores como la educación y la salud por, aproximadamente, dos décadas.

El gobierno de Temer, ha estado marcado por numerosas críticas, debido a los recortes en gastos públicos, entre otras medidas.