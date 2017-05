Javier Valdez "tenía un corazón del tamaño del universo", dijo Griselda Triana, la esposa del periodista mexicano asesinado, quien se dedicó a investigar sobre el narcotráfico, el crimen organizado y sus nexos con esferas políticas y empresariales.

El cuerpo del periodista reposaba este miércoles en un ataúd rodeado de personas con flores, lágrimas y recuerdos.

"Hace casi 30 años que lo conocía. Era el hombre más imperfecto del mundo, como todos los que estamos aquí, pero tenía un corazón del tamaño del universo. Se quitaba de la boca lo que tenia para dárselo a quien estaba a su lado", dijo Griselda.

"A Javier le hubiera gustado un reconocimiento en Sinaloa pero no en un ataúd. Aquí no reconocieron su trabajo, en el extranjero sí. Y se fue con esa espinita. Él estaba comprometido con quien no tenía voz", expresó.

El fiscal Juan José Ríos declaró que las autoridades ministeriales revisan el contenido de cuatro cámaras de vigilancia para determinar el recorrido del periodista antes de ser abatido y de su vehículo después del homicidio.

Precisó que existen dos líneas de investigación, una relacionada con los trabajos sobre el narcotráfico en México que Valdez realizaba y otra por supuesto robo de vehículo.

Javier Valdez Cárdenas corresponsal del diario La Jornada y redactor en el semanario Ríodoce, se especializaba en el tema del narcotráfico en México. Su muerte eleva a 7 la cifra de periodistas asesinados en lo que va de 2017.