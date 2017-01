En fase final de rodaje documental sobre José Mujica

El documental "El último héroe", del cineasta serbio Emir Kusturica, sobre el expresidente uruguayo, José Mujica, está en su fase final de producción.

La película, que transcurre entre conversaciones de Mujica.y el director de cine, incluye un seguimiento al último día de gobierno del actual senador, antes de transmitirle el poder a Tabaré Vázquez, en 2015.

"Desarrollé una visión particular del mundo vinculada a la gente que admiré desde joven, desde el "Che" Guevara hasta (Fidel) Castro", dijo Kusturica, ganador de dos Palmas de Oro en Cannes en 1985, en una entrevista con la agencia de noticias AFP durante las jornadas finales del rodaje en Montevideo, que se inició hace cuatro años.

"Como no pude hacer nada con ellos dos (...), cuando escuché hablar de un presidente que manejaba su tractor y arreglaba su casa, me dije: 'Éste es mi personaje'. Y no estaba equivocado", aseguró el director de 62 años.

“Kusturica no sé lo que va a hacer porque es medio genial, pero lo respeto mucho”, afirmó Mujica acerca de esta obra audiovisual.

El director serbio estimó que su película estará lista para el festival de Venecia de 2017.