Emiten hoy sentencia de juicio oral contra Milagro Sala

Un tribunal federal argentino dará a conocer este miércoles la sentencia del juicio oral contra la activista Milagro Sala y otros dirigentes sociales, acusados en una causa que impulsa el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.

Según los denunciantes, Sala fue la instigadora de los ataques a "huevazos" contra Morales, entonces senador, y el otrora presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, ocurridos el 16 de octubre de 2009.

>>¿Quién es Milagro Sala?

En medio del reclamo mundial por su liberación, la líder social argentina Milagro Sala, presa hace un año, declaró el pasado 15 de diciembre en este primer juicio, realizado en el Tribunal Oral Federal de Jujuy.

En la sala, también estuvieron una dirigente de otra organización y un joven detenido sin pruebas ni testigos.

Con una prescripción dictada en mayo por este mismo tribunal, señaló el diario Página 12, la causa logró un reimpulso de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que agravó los cargos.

La única prueba contra la dirigente social es el testimonio de un hombre que habla de una reunión que no existió.

En varios momentos la defensa de la líder de la organización social Tupac Amaru ha reafirmado que Sala no organizó esta manifestación e incluso estaba lejos del lugar, en Monterrico, a 50 kilómetros de San Salvador.

Declaró Despouy en l juicio ctra Milagro y aseguró q a él no le consta q la dirigente estuviera detrás d la protesta https://t.co/Ira5SkPoKu — Prensa Tupac (@PrensaTupac) 20 de diciembre de 2016

Cuando se enteró de las acusaciones de Morales, fue al diario El Tribuno para desmentirlo.

Esta es solo una de las varias causas abiertas contra Sala, que ha recibido el apoyo dentro y fuera del país por organizaciones políticas y movimientos sociales.

Una fuerte campaña se ha vivido durante estos 12 meses por la pronta liberación de la también parlamentaria del Mercosur.

La líder de la agrupación Tupac Amaru lleva encarcelada más de 300 días en el Penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar la protesta contra los cambios impuestos por Morales en el sistema y programa de cooperativas.

>> Milagro Sala: No me robé nada, me acusan por kirchnerista



Pero luego se le han abierto otros procesos como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas y también se le imputa la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Hace pocos días se le imputó como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el Parlamento del Sur (Parlasur), la Organización de Estados Americanos y otras entidades pidieron al Gobierno de Mauricio Macri la puesta en libertad de Sala. La ONU calificó su encarcelamiento de arbitrario, en una resolución respaldada incluso por el Parlasur.