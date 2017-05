El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, denunció que grupos de extrema derecha española y venezolana roderon la sede de la Embajada de Venezuela en Madrid, capital española.

Tras varias horas de asedio, el diplomático informó que los violentos fueron desalojados y las 100 personas asistentes al evento y retenidas en la sede diplomática pudieron salir del edificio con dignidad.

"Desde tempranas horas se instaló frente a la embajada un piquete violento y advertimos al Gobierno español para que se responsabilizara por la seguridad de la embajada y de los diplomáticos", afirmó Isea que pidió al Ministro del Interior y al presidente de España, Mariano Rajoy, "desalojar a los violentos de la sede".

Isea declaró que tuvo lugar en Madrid una visita celebrada por la ONG Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado.

#EnVideo ��|| Embajador de Venezuela en España, Mario Isea denuncia intento de secuestro en Madrid pic.twitter.com/dzKerlT7Nq — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 11 de mayo de 2017

Hablé con nuestro Embajador en España, Mario Isea.Los intolerantes y militantes del fascismo no podrán con nuestros diplomáticos dignos — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 11 de mayo de 2017

Durante el evento la organización Víctimas de las Guarimbas presentó un informe en el área cultural de la Embajada de Venezuela en Madrid, donde se congregaron cerca de 100 personas.

"Esto parece un episodio de violencia franquista o pinochetista. No puede ser que no se permita que se expresen a quienes no piensen como los opositores violentos" de Venezuela, dijo el diplomático en un contacto con teleSUR.

La ciudadana española Carmen Domínguez denunció: "Nosotros vamos a manifestarnos en la acera de enfrente de la Embajada de Madrid y nos echan a patadas pero la policía no hace nada contra estos fascistas venezolanos. Esto es un secuestro".

#España | Asistente de un evento en embajada de #Venezuela denuncia secuestro por parte de manifestantes ligados a la oposición venezolana pic.twitter.com/pxkccyn3Vx — teleSUR Venezuela (@teleSURvzla) 11 de mayo de 2017

Rechazamos las manifestaciones de odio de la oposición venezolana en España. Intentan agredirnos por denunciar sus acciones violentas. pic.twitter.com/5HhUW4uXyf — Víctimas Guarimba (@VictimaGuarimba) 11 de mayo de 2017

El embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, aseguró que no aceptarían "ningún tipo de corredor de la vergüenza", rechazando así la propuesta de un funcionario de la policía española que planteo sacar a las 100 personas retenidas por una orilla de la acera.

"Basura de Podemos y de IU" así habla la oposición democrática y pacifica de Venezuela en Madrid. Serán mas del PP... pic.twitter.com/J20nhQQWMy — Yol (@yolandatricolor) 11 de mayo de 2017

Al acto en la sede cultural de la embajada de Venezuela en España asistieron la alcaldesa de Madrid, así como asociaciones de derechos humanos, comunicadores sociales, estudiantes universitarios y familiares de las víctimas de las guarimbas ocurridas en el 2014 en Caracas, Venezuela.

"Hubo un bombardeo de amenazas contra la integridad de nuestra sede diplomática por redes y medios", denunció Isea y añadió: "La ONG Víctimas de las Guarimbas convocaron un acto para presentar su informe donde denuncian la invisibilización de las víctimas y como se juega políticamente con ellas".