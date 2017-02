Ecuador decide: Lo que debe saber del voto en el exterior

En las elecciones del próximo domingo 19 de febrero más de 12 millones de ecuatorianos elegirán a las autoridades de su país, entre ellas, presidente y vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino.

Entre ellos participarán 378.292 votantes en el extranjero, cuya mayoría se encuentra en España.

España con mayor número de votantes

Un total de 168.432 ecuatorianos residentes en España han sido habilitados para votar, lo que representa el 41 por ciento de los votos totales en el extranjero.

El embajador de Quito en Madrid, Miguel Calahorrano, explicó que la cantidad de ecuatorianos inscritos en España para ejercer el voto se incrementó de 134.000 en 2013 a casi 170.000 para estas elecciones. La causa de este incremento se la atribuyó a la creciente actitud democrática de la comunidad emigrante en ese país.

La circunscripción de Estados Unidos y Canadá tiene 110.524 votantes mientras que la de América Latina, el Caribe y África cuenta con 31.099 electores.

A partir del 28 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó con el envío de 830 paquetes electorales a las oficinas consulares de Ecuador en el exterior.

Voto facultativo

Desde el 2006 los ecuatorianos que residen en el exterior han ejercido su derecho al voto y pueden elegir los cargos de Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, así como a los representantes nacionales y de la circunscripción del exterior.

¿Están obligados a votar? De acuerdo con el artículo 62 de la constitución de Ecuador en su numeral dos, el voto es opcional para aquellos que residen en el exterior.

En Ecuador el voto es obligatorio desde los 18 años hasta los 65 años. El sufragio es voluntario de acuerdo con ciertas disposiciones. | Foto: Reuters

El CNE de Ecuador indica que los ciudadanos habilitados para votar son aquellos que solicitaron el cambio de domicilio electoral hasta el 31 de agosto de 2016.

Por otra parte, aquellos ecuatorianos que no se presenten a las urnas o no aparezcan en el padrón electoral no serán multados, siempre que demuestren ante el CNE su condición de inmigrante.

¿Puede ser decisivo el voto en el exterior?

Aunque el voto migrante representa apenas un pequeño porcentaje del padrón electoral, (cerca del 3 por ciento) pudiera dar la vuelta al marcador de votación.

El Gobierno de Rafael Correa ha permitido garantizar el voto de los migrantes en el exterior. En las últimas elecciones el CNE reiteró la importancia de impulsar, promover y garantizar el voto en el exterior, como un derecho inalienable que permite bajar los niveles de ausentismo en las elecciones.

El organismo electoral ha realizado políticas para, además, incrementar la participación de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, en procesos cívicos y democráticos trascendentes para el país.