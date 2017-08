Ecuador seguirá protegiendo a Julian Assange, asegura canciller

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa aseguró que a pesar de que EE.UU. es el principal socio comercial de Ecuador no aceptan la injerencia en Venezuela a menos de que sea requerida.

La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, aseguró que lo más importante para su país es "que se respete la dignidad, el estado físico y emocional" del ciberactivista Julian Assange "sobre quien no pesa ningún cargo", aseguró Espinosa durante el programa Enclave Política transmitido por teleSUR.

"Seguiremos protegiendo a Julian Assange, ya sobre él no pesa ningún caso, solo tiene que tener algunas garantías como el salvoconducto que pedimos al Reino Unido que aún no responde sobre la petición", explicó Espinosa y agregó: "Es tiempo de que viva en libertad porque no tiene cargo pendiente".

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está asilado en la embajada de Ecuador en Reino Unido.

Gobierno actual de Ecuador seguirá línea de la Revolución Ciudadana

La canciller aseguró que el nuevo Gobierno de Lenín Moreno "reconoce los avances de los diez años" de la Revolución Ciudadana impulsada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la cual "continúa y mantiene los mismos principios que en su origen".

"Seguimos trabajando en los mismos temas: la defensa de los intereses nacionales, la democratización, la justicia fiscal, la normativa de las transnacionales y su comportamiento ante los derechos humanos", precisó Espinosa.

Igualmente, la funcionaria señaló que el Gobierno mantendrá la "política de austeridad" y la política de atención a los migrantes a través del acompañamiento en casos legales y la protección de ellos. Agregó que abogan por un diálogo con Estados Unidos para que suavice su política migratoria.

Ecuador rechaza al intervencionismo norteamericano en Venezuela

"Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, tenemos una relación de respeto y buscamos acuerdos para el desarrollo de Ecuador", afirmó la canciller pero señaló que "debe prevalecer el respeto a la no injerencia a menos de que esta sea requerida por el país en cuestión".

Espinosa aseguró que Ecuador no cree en los "actos fallidos" de siete reuniones del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) "donde no hay acuerdo, donde todos creen que deben decirle al Gobierno venezolano lo que hay que hacer".

"Nuestra posición es la de facilitar el diálogo si somos requeridos y estamos de acuerdo con el nombramiento de los tres expresidentes para fungir como mediadores de un diálogo entre la oposición y el Gobierno venezolano", culminó Espinosa.

