Ecuador está totalmente listo para las elecciones del domingo

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Juan Pablo Pozo, afirmó este martes que todo está totalmente listo para las elecciones del próximo domingo 19 de febrero.

Un presidente, un vicepresidente, 137 diputados a la Asamblea Nacional y una consulta popular sobre los paraísos fiscales serán las decisiones que deberá tomar el pueblo ecuatoriano.

En entrevista para teleSUR, el abogado y doctor en jurisprudencia afirmó que lo único que resta por hacer es entregar a las mesas los kits electorales que ya se encuentran repartidos en las 24 provincias del país. Hizo énfasis en que por primera vez en la historia de Ecuador se dará un proceso desarrollado en su totalidad por técnicos y personal ecuatoriano luego de la nacionalizacion del sistema electoral. Antes, los procesos electorales eran realizados por servicios extranjeros contratados.

Sobre el proceso del domingo, Pozo declaró que han logrado cambios importantes en relación con eventos electorales del pasado político. El primero fue la eliminacion de “las juntas intermedias que eran un modelo anterior caduco que se prestaba a suspicacias”. Según el abogado esto permitirá mejorar los tiempos electorales. El organismo espera entregar resultados preliminares tan solo tres horas después de cerradas las mesas electorales y resultados oficiales menos de cinco días después. Recordó que procesos anteriores tomaban hasta 20 días para entregar resultados.

"El registro electoral antes se escondía, hoy no, lo que hemos hecho es compartirlo con las organizaciones politicas”agregó.

La data se construye en base al registro civil. Recalcó que por primera vez el registro incluye fotografías del 74 por ciento de los votantes y que las mismas se incluirán tambien en los certificados de votación.

Sobre las sospechas y ataques que ha recibido el organismo declaró: “Hay ciertos actores que buscan llevarnos a cuartos oscuros y comparan una proyección poblacional de 2016 con el registro nominal de 2017, su única estrategia es generar especulaciones”.

Algunas organizaciones ecuatorianas han declarado que existen casos de fallecidos en el registro electoral. Pozo explicó que se trata de casos de fallecimientos posteriores al cierre del registro electoral o personas cuyos familiares aún no los han registrado como fallecidos.

Pozo ofreció garantías sobre el proceso indicando, que no solo hay auditorías técnicas antes y durante el proceso, sino que después de las elecciones se realizará una comprobación. “Las personas que votan firman el padrón electoral y las juntas marcan aquellas personas que no votaron” y quienes no logren votar al cierre de las mesas recibirán un certificado de presentación.

Somos las generaciones de la democracia y debemos atesorarla a partir del mejoramiento de la cultura política. #EnClavePolítica @teleSURtv pic.twitter.com/LF5t71SHrg — Juan Pablo Pozo B. (@JuanPabloPozoB) 14 de febrero de 2017

Este martes se aprobó la resolución para el silencio electoral, condición que prohíbe la emisión de informes de gestión por parte de las autoridades y que se une a las regulaciones del proceso de campaña que finaliza el próximo jueves.

El proceso será obsevado, por lo que el presidente del CNE denominó la “triada de la transparencia”: los observadores internacionales, las organizaciones observadoras nacionales y el escrutinio de los delegados de mesa de las organizaciones políticas. Recordó que las encuestas a boca de urna serán autorizadas a partir de las 17H00 hora local del cierre de las mesas.

