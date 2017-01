Economista: Tasa cambiaria venezolana es manipulada desde frontera

El economista y vicepresidente de Italcambio (casa de cambio), Carlos Dorado, denunció este lunes que existe una manipulación de las tasas de cambio en la frontera de Colombia con Venezuela, especialmente desde Cúcuta, municipio colombiano.

"La tasa de cambio no debe depender del capricho de intereses de particulares", afirmó el empresario durante una entrevista para el programa Es noticia, transmitido por teleSUR. Dorado añadió: "He criticado la manipulación sobre la tasa monetaria venezolana, sobre todo procedente de páginas web que no reflejan la realidad del mercado venezolano".

El economista explicó que en los últimos 10 años proliferaron cerca de 5 mil casas de cambio que fijan las tasas "a su antojo", esto debido a una resolución aprobada en Colombia que autorizó a las casas de cambio en la frontera colocar la tasa de cambio que consideraran pertinente, es decir, ya la tasa de cambio no depende del Banco Central de Colombia.

Dorado manifestó su seguridad con respecto al ajuste de las tasas de cambio, situación que permite que los pesos fluyan para así establecer una tasa de cambio real. "Tenemos una cierta ventaja porque el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas permite a las casas de cambio establecer una tasa peso- bolívar. Esto nos permite establecer nuestra tasa y luchar contra las casas de cambio en la frontera", aseguró el empresario.

Igualmente, el vicepresidente de Italcambio manifestó su aspiración porque en los próximos dos o tres meses se logre una estabilidad en la tasa para que "el mercado fije los precios a través de la oferta y la demanda y no sean fijados por una página".

"Nuestra tasa de 4 pesos- 1 bolívar puede traer como consecuencia que la gente compre pesos, vaya a la frontera, los cambie y vuelva a comprar, sin embargo, esperamos que la tasa se vaya nivelando para que también nos vendan pesos y así poder ajustar la tasa", dijo el economista venezolano y agregó: "Estoy seguro que el flujo de pesos vendrá y podremos conseguir una tasa de cambio real basada en la oferta y la demanda".

El también miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva dijo: "El diálogo y la discusión de ideas es positiva ante la situación económica que se vive en Venezuela. Existe un interés bien importante que no distingue entre ideologías, y son los venezolanos. Debemos lograr como país tener bienestar y prosperidad".

El pasado mes de diciembre, el empresario publicó un artículo donde criticó de manera contundente la manipulación de la tasa cambiaria venezolana llevada a cabo desde Cúcuta. Dorado escribió: "Un grupo de cambistas en Cúcuta, sin ningún tipo de control, siguen obteniendo a costa nuestra grandes ganancias y para colmo de males tratan de convertirse en los marcadores de nuestra tasa cambiaria, y nos terminarán subiendo el dólar al precio que les de la gana, condenando así nuestra población a la miseria".

Igualmente, en 2015 el economista manifestó estar "horrorizado" ante el daño que le producía a Venezuela la información sobre la tasa "irreal" que presentaba el portal Dólar Today. El empresario denunció que la tasa no estaba basada en la oferta y la demanda y aseguró que solo respondía a intereses particulares.