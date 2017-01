EPN rechaza órdenes de Trump, pero mantiene pautada su reunión

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó la noche de este miércoles las órdenes firmadas por su par estadounidense, Donald Trump, para redoblar severos controles migratorios y construir un muro fronterizo; sin embargo, mantiene su intención de reunirse con el republicano el próximo 31 de enero.

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro, que lejos de unirnos nos divide, México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró Peña Nieto en un mensaje de vídeo a la nación.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

El mandatario mexicano no se refirió a las demandas que se han multiplicado en las últimas horas de que cancele su visita a la capital estadounidense para reunirse con Trump, ni habló de algún cambio de planes sobre ese encuentro.

Fue el secretario de Relaciones Exteriores (canciller), Luis Videgaray, quien confirmó que la reunión sigue programada e indicó que cualquier decisión al respecto, el Ejecutivo lo consultará con el Senado y la Conferencia Nacional de Gobernadores.

En su mensaje, Peña Nieto también ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos. "Los 50 consulados en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de migrantes", dijo.

"Nuestras comunidades no están solas, el Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas", manifestó.

Sostuvo, que en su condición de jefe del Estado mexicano, asume "plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos", además de "encarar los problemas y enfrentar los desafíos".