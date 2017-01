EE.UU. sanciona al jefe del Comité de Investigación de Rusia

Ministros de Rusia recalcaron que las sanciones impuestas por una nación extranjera no tienen validez en territorio ruso y por lo tanto no se tomarán acciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones este lunes contra cinco funcionarios rusos, incluido el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin.

Los funcionarios aparecen en la lista Magnitski, un documento elaborado por EE.UU. donde 60 funcionarios rusos son acusados de supuestas violaciones contra los derechos humanos y vinculados con la muerte en el 2009 del asesor ruso del fondo de inversión británico Hermitage Capital, Serguéi Magnitski.

Por su parte, el ministro ruso de Justicia, Alexander Konoválov, recalcó la poca importancia que para Rusia tiene dicha lista de sanciones y agregó que el Gobierno de Rusia no iniciará acciones contra ningún funcionario que haya sido declarado culpable por un país extranjero.

El funcionario recordó que EE.UU. intenta dominar al mundo a través de estos mecanismos y obvía los límites y la justicia, también agregó que dentro del país norteamericano existen casos de violación de derechos humanos y una polémica alrededor de las torturas ocurridas en la base militar en Guantánamo, en la isla de Cuba.

Por su parte, el ministro del Interior, Vladímir Kolokóltsev, reafirmó que ninguna de las sanciones impuestas por EE.UU. "tendrá consecuencias legales" por tratarse de un país extranjero.

"Es un acto inamistoso hacia Rusia que viola todos los principios del derecho internacional", dijo el director ruso de la investigación del caso Magnitski, Oleg Silchenko.

"Mientras Seguéi Magnitski se encontraba en un calabozo judicial, esperando juicio por evasión fiscal a gran escala, para él no se crearon condiciones especiales de reclusión, que difiriesen de las condiciones de custodia aplicadas a otros reos procesados. No hubo ninguna presión, no se empleó violencia física o torturas", indicó un comunicado difundido por el Comité de Investigación de Rusia en 2013.