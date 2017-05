Docentes se unen hoy a jornada de paro en Colombia

Docentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) inician desde este jueves un paro indefinido, en protesta contra el Gobierno de Juan Manuel Santos, que no ha cumplido acuerdos con el gremio rubricados en 2013 y 2015.

Entre las inconformidades está el "pésimo" servicio de salud que tiene el magisterio y la falta de acuerdo con el ministerio de Educación con respecto al incremento salarial.

>> ¿Qué pasa en Chocó, el departamento colombiano en paro cívico?

Asimismo exigen mejorar las políticas de jornada única, para que los niños tengan mejores condiciones locativas.

Además, piden al Gobierno que entregue recursos para el pago de la bonificación por servicios prestados.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, exhortó a Fecode que reconsidere el inicio del paro, "porque afecta a más de ocho millones de niños en Colombia".

Este jueves, prosigue el paro cívico en el departamento del Chocó en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno en agosto de 2016 para dotar de mejores servicios básicos a los pobladores de esa zona entre ellos, las vías de comunicación con otros sitios de la geografía colombiana.

Igualmente, reclaman el cese de los secuestros, las extorsiones y el desplazamiento masivo.

>> Taxistas realizan paro en varias ciudades de Colombia

Los taxistas colombianos también suspendieron las actividades en protesta contra Uber.

“Tengo más de 20 años de trabajar como taxista en Bogotá. He educado a mis dos hijos con mi trabajo pero desde que llegó Uber al país me he sentido perjudicado porque hay días que no hago ni para la gasolina y mi sustento diario”, dijo a AP el taxista José Conteras.