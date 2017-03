Docente citada por Macri: "Maestros piden respuestas concretas"

Una de las docentes mencionadas el pasado primero de marzo por el presidente Mauricio Macri señaló que el sector necesita del gobierno “respuestas concretas, no meras palabras".

Mónica Machuca, una de las docentes que citó el presidente argentino Mauricio Macri en su discurso en el Congreso, manifestó que "se sintió usada" al verse señalada por el presidente y aseguró que los profesionales de la educación necesitan del gobierno “respuestas concretas, no meras palabras, sino hecho"

“Pensé que se iba a hacer referencia a la violencia en general y no que nos iba a citar a nosotras dos con nombre y apellidos. Es contradictorio, pide que nos cuiden pero siento que no nos cuida, porque si realmente le preocupase la docencia estaría brindando el sueldo y no el ajuste contra el que se está reclamando la docencia argentina”, dijo Machuca, en entrevista con el periodista Victor Hugo Morales, para la emisora FM Aries.

Relató que el viernes recibió una llamada del ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien le adelantó que Macri iba a referirse al tema en su discurso.

Explicó que en su comunicación con Bullrich le pidió leyes que protejan a los trabajadores de la educación, y el funcionario le respondió que se está trabajando en el tema, “pero faltan firmas de algunas Secretarías”.

“Necesitamos leyes que nos cubran, porque si no cualquier padre enojado viene nos pega y queda todo con que nos pegaron y nada más”, manifestó la mujer, quien aún siente miedo de ser agredida, según contó.

“Con mucho miedo he quedado”, expresó. Su agresora fue detenida luego de agredir a la docente, pero el sábado ya recobro su libertad. “Me cuesta salir, tengo miedo de que esta persona vuelva a agredirme”, agregó Machuca

También se mostró preocupada por los alumnos y sus rendimientos. “Hubiera sido fácil aprobarla y que se haga cargo la maestra del grado siguiente, pero no es así”, apuntó.

La educadora consideró que, actualmente y ante las distintas realidades de las familias, “se sobrecarga a los maestros de compromisos pero nunca se ocupan de ellos; la escuela tiene que cumplir muchísimos roles”. Por esto sostuvo que es necesario implementar gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, no solo para contener al niño y su familia, sino también a los maestros.

Los docentes de Argentina anunciaron que no comenzarán las clases el próximo 6 de marzo al decidir una huelga que se extenderá durante dos días en reclamo de un aumento salarial. "El responsable de que no empiecen las clases es el Gobierno", dijo la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, en una conferencia de prensa.

Los maestros argentinos rechazaron la decisión gubernamental de establecer un tope de 18 por ciento de aumento salarial y de negarse a abrir una negociación.

En los últimos días el presidente argentino, Mauricio Macri, había anunciado su postura en favor de que los acuerdos salariales rondaran entre 12 y 17 por ciento, el valor de la inflación que el gobierno prevé alcanzar al finalizar el año, luego de haber superado el 40 por ciento en 2016.

Además de la huelga por 48 horas, los gremios que agrupan a los docentes argentinos decidieron realizar una movilización el próximo 6 de marzo hacia Buenos Aires.

La agresión contra Mónica Manchuca

La madre de una alumna agredió física y verbalmente a las maestras Mónica Machuca y Raquel Rivadeo por haber desaprobado un examen a su hija, lo que llevó a que la niña repitiera de grado.



El hecho ocurrió en la Escuela Normal 4705 “República de Colombia”, de Rosario de la Frontera, en Salta.



La directora de la escuela, Sandra Flores, contó a Cadena 3: "Una niña desaprobó el examen y ocasionó el cólera de la madre quien en primera instancia se dirigió hacia mí insultándome".



"Después, a la salida, agarró a las docentes que habían estado en la mesa. A una de ellas la golpeó, le pegó una cachetada y le tiró el cabello. A la otra docente la rasguñó. Todo ocurrió delante de los alumnos, en la galería de la escuela", agregó.



La madre agresora no se rectificó de su actitud ni pidió disculpas y tampoco dijo si su hija continuará en ese establecimiento o la inscribirá en otra escuela para que continúe con sus estudios.