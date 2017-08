Dispositivo mejoraría equilibrio en pacientes con Parkinson

Sus creadores aún no han comentado cuáles serán los siguientes pasos que darán con este proyecto y si está entre sus planes lanzarlo al mercado en un futuro cercano.

Un grupo de investigadores de Universidad de Houston, en Estados Unidos, realizó un sistema de rehabilitación para pacientes de Parkinson, llamado Smarter Balance System.

El sistema está desarrollado para tratar la pérdida de estabilidad postural en los pacientes, provocado por la falta de equilibrio y por las caídas.

La dinámica de este sistema está basada en una especie de cinturón inteligente que integra una serie de sensores para mapear los movimientos del paciente, con la ayuda de una aplicación móvil.

>> Modifican genes de embrión humano por primera vez

Los datos se van recopilado en tiempo real y ayudan a diseñar un programa de ejercicios personalizado preparado por profesionales.

Toda la información se envía a un servidor para que los médicos pueden ir viendo la evolución y adaptando el programa del paciente.

El sistema no busca reemplazar la asistencia y seguimiento que le da el médico particular al paciente, sino que serviría como un complemento para quienes no cuentan con los medios para trasladarse a centros de rehabilitación.