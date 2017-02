Director iraní ausente en premios Oscar por respeto a su pueblo

El director iraní, Asghar Farhadi, no asistió a la edición 89 de los premios de la Academia por "respeto al pueblo" de Irán y "las otras seis naciones que no pueden entrar a EE.UU.", afirmó el cineasta.

Farhadi, quien dirigió la película The Salesman (El Viajante), ganadora del Óscar como Mejor Película Extranjera, no estuvo presente para retirar la dorada estatuilla pero envió un mensaje: "Me gustaría agradecer a la Academia. Lo siento por no estar ahí esta noche; mi ausencia es por respeto al pueblo de mi país y por respeto a la gente de otras seis naciones que no puede entrar a Estados Unidos".

El cineasta iraní hizo referencia a la prohibición decretada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el ingreso de personas de siete países de mayoría musulmana.

Asghar Farhadi: "mi ausencia es por respeto hacia mi país y hacia otros 6 países a los que se nos prohibió la entrada en USA". #Oscars pic.twitter.com/Z9o4NPrKto — Univision Noticias (@UniNoticias) 27 de febrero de 2017

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. felicitó a Farhadi a través de la red social Twitter pero seguidamente eliminó el mensaje.

La felicitación fue publicada a través de la cuenta en Twitter en persa del Departamento de Estado @USAdarFarsi, según una captura de pantalla que está circulando en la citada red social y que fue recogida por algunos medios iraníes.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la publicación del tuit de felicitación y subrayó que fue eliminado para "evitar cualquier malentendido" de un apoyo del Gobierno estadounidense a los comentarios hechos por Anousheh Ansari, quien recogió el premio en nombre de Farhadi y leyó un discurso del director iraní que contenía el mencionado mensaje en rechazo a la política migratoria de Donald Trump.

>> Cinta iraní "El Viajante" gana Óscar a mejor película extranjera

La película El Viajante, que se enfrentaba a la danesa Bajo la arena, la alemana Toni Erdmann, la sueca Un hombre llamado Ove y la australiana Tanna, supone el segundo Oscar para Farhadi, quien ya ganó una estatuilla en esta misma categoría en 2011 por Nader y Simín, una separación.

The Salesman, la cual ganó dos premios en el Festival de Cannes 2016, es una coproducción entre Irán y Francia basada en la obra de teatro Muerte de un viajante de Arthur Miller.