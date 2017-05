Diez trucos para sacarle provecho a Goodreads

Goodreads es una red social de lectura en la que puedes seleccionar los libros que más te interesan, llevar un registro de tus lecturas, ponerte retos, ordenar los libros en carpetas, mantenerte informado de estrenos, así como establecer críticas y puntuaciones.

Si eres nuevo en esta red social o quieres saber cómo exprimirla al máximo para saciar tus ansias lectoras, presta atención a estos diez trucos.

1. Actualiza tu perfil

Edita todos lo campos del perfil de tu cuenta en Goodreads. Muestra tus libros favoritos, las “bibliotecas” que tienes hechas, qué estás leyendo, cuáles son tus autores y géneros preferidos. Esto puede ayudarte a conocer a otros usuarios que te harán recomendaciones literarias de acuerdo a lo que más te gusta.

2. Aprovecha las lecturas

Las listas o “bibliotecas” es lo más característico de Goodreads y te permite catalogar los libros que más te interesan, los que ya has leído o estás leyendo. Este tipo de listas te ayuda a organizar lo que lees en clase, en el trabajo en tu tiempo libre o durante un mes. Además, puedes agruparlos por género.

3. Anota tus citas favoritas

Para apuntar una cita puedes hacerlo desde el navegador del ordenador, pulsando en tu fotografía de perfil que te llevará a My Quotes (Mis citas). Ahí, busca el botón de Add o Añadir, copia lo que desees, escoge autor y libro, y listo. Los usuarios pueden ver tus citas en la pestaña de inicio de sus aplicaciones o a través de tu perfil.

4. Escanea los códigos de barras de los libros

A través de la aplicación móvil (Android/iOS) puedes escanear códigos de barras de los libros. Abre la app, escanea el código y automáticamente podrás entrar en la información del libro. De esta manera, tendrás a tu disposición todo tipo de reviews, con o sin spoilers, para que te hagas una mejor idea de lo que trata el libro.

5. Saca partido del reto anual

El objetivo de lectura anual es sencillo: apuntas cuántos libros quieres leer en el año y vas señalando qué textos comienzas y terminas para que el contador funcione correctamente. El propio contador te va diciendo cómo vas, si vas bien, atrasado o adelantado con las cifras.

6. Utiliza las recomendaciones

Para las recomendaciones tan solo tienes que ir a Browse > Recommendations (Buscar > Recomendaciones) en el navegador. Para ver qué te dicen los demás, tienes que ir a tu perfil y a Friends Recommendations (Recomendaciones de amigos). Si quieres recomendar algo a otra persona, ve a su perfil y selecciona la opción Recomendar libro.

7. Forma parte de debates y usa los grupos de discusión

Dentro de la pestaña Community (Comunidad) tendrás mil y un rincones de este tipo. Explora un poco el contenido, busca aquellos grupos o debates de tus libros favoritos y únete (o pide unirte si se necesita invitación) para comentar.

8. Haz amigos con tus mismos gustos literarios

Ten un perfil público elaborado en lo que a los apartados literarios se refiere, navega por grupos o por amigos de amigos. En los perfiles de los contactos hay una herramienta para comparar libros o si te gustan los mismos géneros. También puedes mirar reviews y las puntuaciones, entre otras cosas, antes de hablar con esa persona o solicitar su amistad.

9. Pregunta a tus autores favoritos

El servicio Community > Ask de Author brinda la posibilidad de que hagas preguntas a tus autores favoritos. Si no encuentras el autor (que puede pasar porque solo es una muestra), ve al perfil oficial del escritor y verás que debajo de su información personal hay un recuadro para hacer las preguntas. Si son autores muy conocidos puede ocurrir que no te contesten porque tienen muchas peticiones.

10. Mantente informado de los estrenos del momento

Dentro del apartado Browse > New Releases (Búsqueda > Estrenos) puedes ver qué se va a publicar en el mes de los autores ya leídos, además de informarte también de los estrenos según los géneros que te interesan o de las novedades más populares dentro de la plataforma. Si lo prefieres, activa la función para que las novedades te lleguen al correo electrónico.



