Diario ecuatoriano no publicó entrevista de Capaya por inconsistencias

El diario ecuatoriano Expreso confirmó este sábado que el 28 de enero dos de sus periodistas viajaron a Miami para entrevistar al exministro prófugo de la justicia, Carlos Pareja Yanuzelli "Capaya", pero aclara que no publicó la entrevista debido a que sus acusaciones no fueron probadas.

Extractos de esa entrevista y de otras realizadas por periodistas de Ecuavisa y Teleamazonas circulan en redes sociales, acusando al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, de ser quien “autorizaba” todos los movimientos en la estatal petrolera Petroecuador.

EXPRESO no difundió la entrevista con Carlos Pareja porque el prófugo no aportó prueba alguna de sus acusaciones: https://t.co/f6waB8zyqM pic.twitter.com/N7ZzOieZRK — Diario Expreso (@Expresoec) 4 de febrero de 2017

Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó este sábado que los vídeos de Capaya no son otra cosa que campaña sucia, producto de la desesperación de los sectores de la oposición frente al apoyo de los ecuatorianos a la Revolución Ciudadana, de cara a las elecciones presidenciales del 19 de febrero.

...que los videos de Capaya no son otra cosa que campaña sucia.

Bien por Expreso, pero ojalá también entiendan nuestra indignación. — Rafael Correa (@MashiRafael) 4 de febrero de 2017

“De ser cierto que Expreso no publicó la entrevista a Capaya porque no aportó una sola prueba de sus graves acusaciones y dado que su línea argumental gira por completo sobre la inconsistencia de un prófugo que a la vez es acusador sin mostrar pruebas, les debería una disculpa, que no tengo problemas en dársela", agregó el presidente.

De ser cierto que Expreso no publicó la entrevista a Capaya porque “no aportó una sola prueba de sus graves acusaciones” y dado que “su... — Rafael Correa (@MashiRafael) 4 de febrero de 2017

El Gobierno ecuatoriano rechazó que tres medios de comunicación privados de ese país entrevistaran en la ciudad estadounidense de Miami (sur) al exministro de Hidrocarburos y exfuncionario petrolero Carlos Pareja Yannuzelli con el objetivo de victimizarlo e inculpar al vicepresidente Jorge Glas.

Pareja se encuentra prófugo de la justicia, acusado por hechos de corrupción y dirige desde EE.UU. una campaña mediática contra el gobierno ecuatoriano, según informó la Secretaría de Comunicación (Secom), a través de una cadena nacional.

>> Tres medios de Ecuador participaron en campaña contra Jorge Glas