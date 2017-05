Desmantelan un campamento de migrantes en el norte de París

Cientos de inmigrantes que se habían instalado en campamentos en el perímetro norte de París en torno a la Porte de la Chapelle, entre los que hay eritreos afganos o sudaneses, pero también gitanos del este de Europa, fueron desalojados este martes por la policía.

>> Vicecanciller de Cuba visitará campos de refugiados saharahuis

Unos 350 policías se encargaron de gestionar el desalojo, junto a un centenar de agentes de las administraciones públicas y de personas de asociaciones de ayuda a los inmigrantes y los refugiados, indicó la Prefectura en un comunicado.

Según "France Info", a las 08H00 hora local (06.00 GMT) unas 460 personas habían sido sacadas de los campamentos y enviadas en autobuses a centros de acogida repartidos en la región de París.

[MIGRANTS À PARIS] Le camp de réfugiés de la porte de la Chapelle évacué https://t.co/4wNxNUO7nj pic.twitter.com/3RKMk2QBuo — L'Express (@LEXPRESS) 9 de mayo de 2017

Los "campamentos ilícitos" presentan "riesgos importantes para la seguridad y la salud de los ocupantes y de los vecinos", explicaron las autoridades.

"El Gobierno va a llevarnos a casas. No sé dónde, pero me parece bien", manifestó Said, sudanés que dormía en el campamento desde hacía un mes.

"Todas las personas serán alojadas en centros" de la región parisina", aclaró la ministra de Vivienda, Emmanuelle Cosse, a la Agencia AFP.