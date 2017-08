Designan a Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela juramentó este sábado a Tarek William Saab como el nuevo fiscal general de la República, tras la remoción de Luisa Ortega Díaz.

En el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, donde inició la sesión ordinaria de la ANC, la titular de esta instancia Delcy Rodríguez señaló que la tarea del nuevo fiscal será dar garantía del debido proceso, de los juicios de los procesos penales, de la defensa de los derechos de las víctimas y de combatir los niveles que hoy afectan la paz y la estabilidad de ese país.

"Juro por nuestros compañeros de lucha, los que aún en medio de las peores adversidades han tenido la bandera de la lealtad a la patria, de la no rendición, de la no caída, de mantener la frente en alto, digna, para que esa bandera tricolor no sea más arreada, enlodada, humillada, ofendida", manifestó William Saab durante el acto de investidura.

El nuevo fiscal aseveró que sobre esa base cumplirá "este histórico designio, en medio de una circunstancia histórica de asedio que vive nuestra patria, de amenazas que hemos enfrentado dignamente, desde el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, hasta el más humilde campesino, pescador, padre y madre de familia".

Enfatizó que se cumplirá y se hará cumplir "el mandato que esta magna Asamblea Nacional Constituyente me ha encomendado de hacer justicia con dignidad, con decoro, para todos, de manera equilibrada, dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme que respeta los derechos humanos pero con dignidad y con honor".

"Deben entender que los delitos de odio y los crímenes de odio, nunca más van a ocurrir en la Patria de Bolívar. Esto es hacer justicia", en donde el Ministerio Público permitió que hombres y mujeres caídos por la acción innoble de grupos violentos promovidos y financiados por la derecha, agregó.

Además, criticó que la exfiscal durante su gestión permitiera el apoderamiento de espacios de convivencia ciudadana por parte de grupos violentos.

Saab también tendrá entre sus funciones avanzar en la reestructuración del Ministerio Público, como lo establece el decreto de emergencia aprobado por unanimidad en la plenaria de la ANC.