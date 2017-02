Denuncian trato cruel de EE.UU. hacia Oscar López Rivera

El oncólogo puertorriqueño Fernando Cabanillas, uno de los autores de la campaña internacional por la liberación del independentista Oscar López Rivera, destacó este viernes la crueldad de las autoridades federales de Estados Unidos (EE.UU.) hacia el prisionero político, que estuvo casi 36 años encarcelado.

"Durante su torturado y deshumanizante encarcelamiento, el carácter de Oscar fue moldeado por 12 largos años de privación sensorial en solitaria y 23 años adicionales durante los cuales ni le permitieron asistir al entierro de su madre", dijo Cabanillas sobre López Rivera que llegó este jueves a Puerto Rico tras salir de la prisión estadounidense de Terre Haute, en Indiana.

Cabanillas aseguró que López Rivera tuvo que someterse a los dictámenes del sistema de prisiones federal estadounidense de "'guardar un perfil muy bajo'", por lo que no pudo abrazar a su pueblo que se presentó con "comprensión y alegría porque al menos ya está en su patria".

"No nos permitieron ni siquiera una foto con rostro de vencedor para deleite de una nación que por tanto tiempo ha reclamado este regreso tan cargado de emoción. Un pueblo totalmente unido le hubiese querido brindar un recibimiento digno de un triunfador, no me digan que eso no es crueldad', insistió el médico.

El oncólogo señaló como incomprensible que López Rivera tenga que permanecer en arresto domiciliario en el apartamento de su hija, para completar su sentencia que expira el próximo 17 de mayo, cuando se cumplen 36 años de su encierro por su lucha por la independencia de Puerto Rico, luego de que el expresidente de EE.UU., Barack Obama, anunciara en enero el fin de su condena.

"¿Por qué una persona que ya tiene hogar y un trabajo asegurado necesita estar encerrado en un apartamento por tres meses? ¿Cómo es que eso le ayuda a transicionar hacia la libertad? ¿Alguien me puede explicar?', planteó.

