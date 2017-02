Denuncian que zona veredal de Tumaco en Colombia no está lista

El comandante del Frente Daniel Aldana de las FARC-EP, Yesid Guevara, denunció que el Gobierno de Colombia no ha cumplido con la adecuación de las zonas veredales donde los insurgentes iniciarán su proceso de dejación de las armas y su posterior incorporación a la vida civil.

"Nosotros nos habíamos comprometido a que antes del 31 de enero de 2017 estaríamos arribando a las zonas veredales. Aquí llegamos los Frente Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre a instalarnos en la zona campamentaria y como lo pueden ver no hay absolutamente nada", explicó Guevara a APA Colombia.

"El Gobierno no cumplió. No hay campamento, no hay agua, no hay energía, no hay conectividad, no hay nada, simplemente esta explanación, con un pequeño rancho, cuatro baños y un montón de piedras", agregó.