Cubanos en Venezuela rechazan ofensa contra estatua de Martí

La Asociación de Cubanas y Cubanos Residentes en Venezuela (Accreven) rechazó el ultraje cometido contra las estatuas de los próceres José Martí y Luis Brión, encapuchadas por grupos violentos participantes en las manifestaciones promovidas por la oposición venezolana.

“Accreven rechaza enérgicamente el acto repudiable llevado a cabo contra las estatuas de dos patriotas y próceres independentistas que hicieron suyas las causas libertarias de los pueblos de nuestra América”, expresaron a través de un comunicado que hicieron público en su portal web.

Los miembros de la organización repudiaron la acción cometida, la cual fue calificada “provocadora, irrespetuosa y vandálica”.

“Reivindicamos el legado del Apóstol y guía de todas las generaciones de cubanos que le han precedido dentro y fuera de Cuba, nuestra Patria y reafirmamos nuestro amor y respeto por la historia, los símbolos y la cultura cubana, de Venezuela y todos los pueblos del mundo”, manifiesta el documento.

En referencia con la figura histórica del Héroe Nacional de Cuba, el comunicado subraya que Martí “nunca se cubrió el rostro para decir su verdad y hasta el sol hubo de iluminarle en el instante aciago de su caída en combate”.

“Una capucha no podrá apagar la mirada del Maestro, ni ocultará en sus ojos el sentido del bien y de justicia. Una capucha no apagará la luz penetrante de un hombre que fue capaz de ver mil años en dirección al futuro. Una capucha no detendrá jamás el amor como energía revolucionaria", culmina el texto.

La pasada semana grupos violentos pertenecientes a la oposición venezolana encapucharon las estatuas del Héroe Nacional cubano José Martí y de Luis Brión, militar curazoleño-venezolano que luchó en la Guerra de Independencia de Venezuela, ambas ubicadas en la Plaza Chacaíto de Caracas.