Cristina Fernández acusa a Macri por fallo 2x1 de Corte Suprema

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández cuestionó este miércoles el fallo de la Corte Suprema que aplicó el 2x1 en un caso de lesa humanidad y denunció que la administración de Mauricio Macri tuvo que ver con la votación.

"No fue una decisión independiente. Claro que tuvo que ver (el Gobierno de Macri). Hoy lo único independiente que hay en la Argentina son los reyes de España”, dijo la expresidenta desde Bruselas (Bélgica), tras ser entrevistada por el canal C5N.

Recordó que dos de los tres jueces que votaron a favor de la aplicación del fallo (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) ingresaron al tribunal durante el Gobierno de Macri.

Asimismo, Fernández expresó que en Argentina "todo hace juego con todo. Y si algo hace juego con este Gobierno es precisamente el Poder Judicial. Nada que ver con el Poder Judicial de antaño".

Todo tiene vinculación con todo y si con algo hace juego el gobierno es con el poder judicial en la República Argentina. #2x1alosGenocidas pic.twitter.com/4zylUoH6fi — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 10 de mayo de 2017

>>CFK llama a organizar foro internacional de la izquierda

"A mí me han tirado decisiones de Gobierno, desde medidas cautelares, como los fallos por la ley de medios o las reservas", denunció y reiteró "que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. No me entra en la cabeza que por la calle pueda caminar gente que violó, torturó o desapareció chicos ni que haya gente que pueda apoyar eso".

El presidente Macri se refirió al fallo después de siete días de la aplicación de la ley del 2x1 en crímenes de lesa humanidad y aseguró que "siempre estuve en contra".

>>CFK saldrá este viernes a Europa para visitar Grecia y Bélgica