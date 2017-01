Cristiano Ronaldo es elegido "The Best" FIFA 2016

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue galardonado este lunes por la FIFA con el premio "The Best" como el mejor jugador del mundo en 2016.

Ronaldo recibió el premio en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich. Este galardón se suma a sus cuatro Balones de Oro.

En 2016, el portugués consiguió la Eurocopa con Portugal y la Champions con el Real Madrid.

"Estoy muy feliz. Quiero agradecer a mis compañeros, a mi entrenador, a mi familia, a mi 'staff'... Lo que me gustaría decir es que 2016 fue el mejor año de mi carrera. Había muchas dudas pero las personas no son ciegas y han visto que, después de lo que gané con el club y con la selección, no tenía ninguna duda de que ganaría. Fue un año maravilloso, gracias a los que me votaron", expresó el futbolista.