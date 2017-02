Crean dispositivo que "lee la mente" de personas con parálisis

El neurocientífico Niels Birbaumer, uno de los investigadores del centro de neuroingeniería en Ginebra, diseñó un dispositivo con un aspecto similar a un gorro de baño que se encarga de medir cambios en las ondas eléctricas que emanan del cerebro y que también monitoriza el flujo sanguíneo, mediante una técnica llamada espectroscopia del infrarrojo cercano, indicó un articulo este miércoles del portal de tecnología Xataka.

Los investigadores desarrollaron una serie de preguntas sencillas para entrenar el sistema a que reconociese las señales de los pacientes a preguntas a las que tan solo tenían que responder "sí" o "no" pensando en esa respuesta. Tras 10 días se estimó que la precisión del sistema era del 70 por ciento, algo que permitía tener cierto margen de confianza de que se podía establecer una comunicación efectiva con estos pacientes.

Birbaumer aseguró que este sistema no solo proporcionó "un alivio enorme" a los familiares, sino que podría servir para ayudar a estimar si un paciente con el síndrome de enclaustramiento está realmente consciente o no. El próximo paso, es desarrollar un sistema para que personas con esta enfermedad puedan seleccionar letras y comunicarse más allá de sí y no.

El síndrome de enclaustramiento provoca la parálisis total de los afectados y afectadas, que no solo no pueden moverse, sino que tampoco pueden hablar o siquiera pestañear para indicar con esa leve señal respuestas como "sí" o "no". Esta incapacidad de comunicarse es una tortura para los afectados por este síndrome y para sus familias y amigos e incluso para los cuerpos médicos, que no están seguroa de si la persona está realmente consciente o si tiene ganas de seguir viviendo en ese estado.

