Conan Doyle, autor del detective literario Sherlock Holmes

El escritor y novelista Arthur Conan Doyle nació un día como hoy pero de 1859 en Escocia. Es el autor del célebre detective Sherlock Holmes.

Doyle estudió medicina en la universidad de Edimburgo y escribió sus primeros relatos, actividad que alternó con su trabajo posterior como médico en Aston y Portsmouth. Es en esta última ciudad inglesa donde escribe el que sería su primer relato de éxito Estudio en Escarlata (1887) y que supuso la primera aparición de Holmes, a la que seguirían ocho más de un gran éxito en Inglaterra.

Además de la literatura y la medicina, Conan Doyle fue un activista en favor de la justicia y de ciertas causas internacionales como la independencia del Congo. También son conocidas sus intervenciones como abogado y su defensa del Espiritismo, tema que se hace presente en sus libros de Challenger y en algunas aventuras de Holmes.

Las novelas de Sherlock Holmes suscitaron un arraigado culto tanto de los lugares e indumentarias del personaje como de su ficticio domicilio en Londres. Existe una vasta cantidad de publicaciones pseudoeruditas que se ocupan del excéntrico personaje.

El autor sufrió una crisis luego de la muerte de su hijo mayor en las trincheras de la Gran Guerra y se dedicó, con la energía que lo caracterizaba, a difundir el espiritualismo, sobre todo en The Wanderings of a Spiritualist (1921) y The History of Spiritualism (1926). Cuatro años antes de morir publicó su autobiografía, Memorias y aventuras.